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Бывший высокопоставленный чиновник Урала запел
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Бывший высокопоставленный чиновник Урала запел 

Уралинформбюро 35 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Бывший первый заместитель главы администрации Свердловской области Алексей Багаряков опубликовал на своей странице в Facebook видеоклип, записанный им ко Дню Победы.
Экс-чиновник вместе с супругой и старшими детьми исполнили песню «Москвичи». «Не судите строго. В таком амплуа мы все, кроме старшей дочери, практически впервые. Долго монтировали и не успели к 9 мая», — посетовал Багаряков.
Алексей Багаряков работал в администрации Свердловской области до октября 2013 года. Он уволился после неудачи вице-губернатора Якова Силина на выборах главы Екатеринбурга.
Сейчас Багаряков является исполнительным директором АНО «Стратегическое партнерство „Северо-Запад“, передает »Уралинформбюро".
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