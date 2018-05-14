Бывший высокопоставленный чиновник Урала запел

Бывший первый заместитель главы администрации Свердловской области Алексей Багаряков опубликовал на своей странице в Facebook видеоклип, записанный им ко Дню Победы.

Экс-чиновник вместе с супругой и старшими детьми исполнили песню «Москвичи». «Не судите строго. В таком амплуа мы все, кроме старшей дочери, практически впервые. Долго монтировали и не успели к 9 мая», — посетовал Багаряков.

Алексей Багаряков работал в администрации Свердловской области до октября 2013 года. Он уволился после неудачи вице-губернатора Якова Силина на выборах главы Екатеринбурга.