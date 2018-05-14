Китайский мастер проведет урок по каллиграфии для москвичей

Уникальный мастер-класс пройдет в Современном музее каллиграфии. Проведет его китайский мастер Чжао Сюэли.

Мероприятие запланировано на 17 мая. На урок приглашены все ценители китайской каллиграфии и философии. Чжао Сюэли — один из тридцати лучших современных китайских каллиграфов представит древнекитайский трактат «Дао-Дэ цзин», выполненный для специального проекта.

По просьбе Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в РФ господина Ли Хуэя мастер исполнил 5000 иероглифов в стиле «скоропись».

На встрече будет представлена книга «ОДИН в ЛОДКЕ читая Лаоцзы», содержащая 81 каллиграфическое произведение. На выполнение иероглифов Чжао Сюэли потребовался год. Уникальный проект объединил культуры Китая и России, специалистов своего дела — каллиграфа Чжао Сюэли, русского путешественника Федора Конюхова и синтолога-китаиста Людмилу Кондрашеву. Семнадцатого мая на площадке Современного музея каллиграфии «Сокольников» ценители смогут встретиться с авторами проекта.

Посетить мероприятие можно бесплатно по предварительной регистрации.

Желающим принять участие в мастер-классе нужно принести инструменты и материалы с собой.

Начало мастер-класса: 17 мая в 13 часов.