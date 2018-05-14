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Китайский мастер проведет урок по каллиграфии для москвичей
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Китайский мастер проведет урок по каллиграфии для москвичей 

Управа района Сокольники 32 минуты назад
Фото: Управа района Сокольники
Уникальный мастер-класс пройдет в Современном музее каллиграфии. Проведет его китайский мастер Чжао Сюэли.
Мероприятие запланировано на 17 мая. На урок приглашены все ценители китайской каллиграфии и философии. Чжао Сюэли — один из тридцати лучших современных китайских каллиграфов представит древнекитайский трактат «Дао-Дэ цзин», выполненный для специального проекта.
По просьбе Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в РФ господина Ли Хуэя мастер исполнил 5000 иероглифов в стиле «скоропись».
На встрече будет представлена книга «ОДИН в ЛОДКЕ читая Лаоцзы», содержащая 81 каллиграфическое произведение. На выполнение иероглифов Чжао Сюэли потребовался год. Уникальный проект объединил культуры Китая и России, специалистов своего дела — каллиграфа Чжао Сюэли, русского путешественника Федора Конюхова и синтолога-китаиста Людмилу Кондрашеву. Семнадцатого мая на площадке Современного музея каллиграфии «Сокольников» ценители смогут встретиться с авторами проекта.
Посетить мероприятие можно бесплатно по предварительной регистрации.
Желающим принять участие в мастер-классе нужно принести инструменты и материалы с собой.
Начало мастер-класса: 17 мая в 13 часов.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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