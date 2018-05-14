Prosecco Bar PR11: самая большая подборка спритцев в Москве

Где пить главный коктейль летаКоктейльная карта PR11, созданная Александром Парфенюком, сама по себе образцово-показательна: все 24 позиции выдержаны в духе просекко-бара и отлично сочетаются друг с другом. Но изюминкой карты стоит считать выдающийся список спритцев: этот напиток стал для проекта флагманским. В PR11 гости могут попробовать девять видов спритцев — от хрестоматийных Campari spritz (390 рублей), Hugo spritz (450 рублей) или Byrrh spritz (480 рублей) до миксов на итальянских аперитивах, привезенных специально для просекко-бара. Даже привычный всем Aperol spritz (390 рублей) здесь представлен как в классическом варианте, так и в авторском. Украшают карту и разномастные беллини: им посвящено 5 позиций, причем белые персики для напитка доставляют прямиком из Италии. Особенно приятно будет побаловать себя коктейлями, сидя на широких подоконниках у распахнутых окон: атмосфера PR11 не меньше, чем сами напитки, расслабляет и настраивает на по-итальянски жизнерадостный лад.