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​Церковь Александра Невского в деревне Хопылево Рыбинского района включена в Единый государственный реестр объектов культурного
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​Церковь Александра Невского в деревне Хопылево Рыбинского района включена в Единый государственный реестр объектов культурного 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Храм отнесен к памятникам регионального значения.
— Церковь Александра Невского в Хопылеве не действует. Памятник частично разрушен и требует реставрации — утрачены купол и кровля. Мы заказали государственную историко-культурную экспертизу, по результатам которой церковь отнесена к памятникам регионального значения, — рассказала заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ольга Островская. — Пока здание церкви было выявленным объектом культурного наследия, проводить какие-либо работы по его восстановлению было запрещено. Включение же церкви Александра Невского в государственный реестр объектов культурного наследия как памятника регионального значения даст возможность проводить реставрационные работы.
В деревне Хопылево находился Богоявленский Островский монастырь, основанный в начале XVI века на островке посреди Волги. Позднее из-за затопления паводковыми водами
В 1764 году в результате реформ Екатерины II монастырь был упразднен, а храм преобразован в приходскую церковь. Именно здесь в 1745 году был крещен адмирал русского флота Федор Ушаков. В 1905 году было завершено строительство зимней церкви, названной именем Александра Невского. Иконы и иконостас для нее изготовлены в Санкт-Петербурге резчиком Павлом Шушариным.
Открытие церкви в 1907 году стало большим событием для всей Ярославской губернии. В конце 1930-х годов церковь Александра Невского была закрыта.
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