Валентина Матвиенко: наведение порядка в сфере детской медицины — одна из приоритетных задач

Матвиенко напомнила, что наведение порядка в сфере детской медицины — одна из приоритетных задач, которую поставил президент перед Правительством и парламентариями.

По её словам, необходимо уделять больше внимания реконструкции, переоборудованию и строительству новых детских больниц. Сенаторы уже составили «дорожную карту», есть понимание того, какая ситуация складывается в регионах.

Спикер Совфеда вспомнила историю с областной смоленской детской больницей, которая нуждалась в новых корпусах. Спикер Совфеда добилась того, что федеральное Правительство готово было выделить деньги, но оказалось, что у региона не готова проектно-сметная документация.

«Но тем не менее восемь больниц уже сейчас с наличием проектно-сметной документации, идёт работа по включению их в федеральный бюджет на 19-21 годы. И мы будет оказывать этому всемерное содействие и каждый год формировать новую программу. Это не только здания, соответствующие современным требованиям, это оборудование, качественный медицинский персонал и так далее", — сказала она.

Кроме того, по мнению Валентины Матвиенко, необходимо создать национальную платформу по борьбе с онкологией. Это другой наказ президента. В том числе необходимо наладить производство современного оборудования.