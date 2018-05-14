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Валентина Матвиенко: наведение порядка в сфере детской медицины — одна из приоритетных задач
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Валентина Матвиенко: наведение порядка в сфере детской медицины — одна из приоритетных задач 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на заседании общественного проекта «Здоровое будущее», пишет ВМЕСТЕ-РФ.
Матвиенко напомнила, что наведение порядка в сфере детской медицины — одна из приоритетных задач, которую поставил президент перед Правительством и парламентариями.
По её словам, необходимо уделять больше внимания реконструкции, переоборудованию и строительству новых детских больниц. Сенаторы уже составили «дорожную карту», есть понимание того, какая ситуация складывается в регионах.
Спикер Совфеда вспомнила историю с областной смоленской детской больницей, которая нуждалась в новых корпусах. Спикер Совфеда добилась того, что федеральное Правительство готово было выделить деньги, но оказалось, что у региона не готова проектно-сметная документация.
«Но тем не менее восемь больниц уже сейчас с наличием проектно-сметной документации, идёт работа по включению их в федеральный бюджет на 19-21 годы. И мы будет оказывать этому всемерное содействие и каждый год формировать новую программу. Это не только здания, соответствующие современным требованиям, это оборудование, качественный медицинский персонал и так далее", — сказала она.
Кроме того, по мнению Валентины Матвиенко, необходимо создать национальную платформу по борьбе с онкологией. Это другой наказ президента. В том числе необходимо наладить производство современного оборудования.
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