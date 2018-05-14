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Рыжий солист из «Иванушек» приехал на съемки в Карелию
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Рыжий солист из «Иванушек» приехал на съемки в Карелию 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».
Как получить компенсацию стоимости проезда неработающим пенсионерам. Опасная попытка сжечь мусор. Андрей Григорьев-Апполонов побывал в Карелии и грандиозный концерт «Большая Дискотека» в июне.
Завтра 15 мая, в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится «горячая линия» по вопросам предоставления неработающим пенсионерам компенсации стоимости проезда к месту отдыха. Кто имеет право на получение компенсации, какие документы нужно представить — на эти и другие вопросы жителей Карелии ответит начальник отдела социальных выплат отделения. Звонить можно 15 мая с 11:00 до 13:00  В минувшие выходные в поселке Сяпся Пряжинского района 34-летний мужчина решил сжечь мусор на даче, используя бензин для розжига. В результате, нарушив правила безопасности, молодой мужчина получил ожоги 1-й степени лица, предплечий, нижней части плеча и ушных раковин. Пострадавший с ожогами был доставлен в районную больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.
Республику Карелия посетил Андрей Григорьев-Апполонов, рыжий участник известной российской группы «Иванушки International». Об этом рассказала карельский фотограф Арина Степенная на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Девушка отметила, что музыкант приехал в Карелию на съемки.
Для тех, кто соскучился по музыкальным 90-м и двухтысячным, напомню. Меньше чем, через месяц — 10 июня при информационной поддержке Радио Дача Петрозаводск, пройдёт грандиозный концерт «Большая Дискотека»! На сцене клуба Gudini выступят очаровательная певица Света, группа «Отпетые Мошенники», а также зарубежный гость Bomfunk MC`s. Билеты можно найти на Кассир.ру.
По материалам: ptzgovorit.ru
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