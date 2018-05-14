Планы на лето: 12 главных кинопремьер жаркого сезона 2018

Публикуем список фильмов, для просмотра которых этим летом стоит выкроить время.

Мир Юрского периода 2 Дата премьеры: 7 июня

Мир Юрского периода 2 Если коротко, то дела после первого «Мира Юрского периода» обстоят так: парка на острове больше нет, древние ящеры свободно бродят промеж заброшенных аттракционов и сувенирных лавочек, но внезапно проснулся вулкан, и динозавров надо спасать, Клэр уговорила Оуэна вернуться, в итоге выяснилось, что спасательная операция — ширма, а бывшие владельцы — плохие люди с плохими планами. Лето

Дата премьеры: 7 июня

Сюжет разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк Науменко собирает группу «Зоопарк». Суперсемейка 2 Дата премьеры: 14 июня

Суперсемейка 2 У Эластики новая работа, а Мистер Великолепный посвящает себя детям. Это непросто, потому что дочка Фиалка вступила в переходный период и на всех огрызается, а малыш Джек-Джек проявляет странные неконтролируемые суперспособности. Мир будущего

Дата премьеры: 14 июня

Мир будущего

Постапокалиптическое будущее. Юный принц, озабоченный смертельной болезнью своей матери, покидает Оазис — единственное безопасное место на Земле, — чтобы найти мифическое лекарство, спрятанное где-то в недрах бескрайней пустыни. 8 подруг Оушена

Дата премьеры: 21 июня

8 подруг Оушена

У жулика Дэнни Оушена есть очаровательная сестра, которая с ним не общается, но обладает похожим авантюрным складом характера. Чтобы свести счеты с одной дамочкой, которая серьезно перебежала ей дорогу, Дебби собирает команду из воинственных леди. Вместе они спланируют ограбление во время костюмной выставки Met Gala, которая ежегодно проходит в Нью-Йорке. Убийца 2. Против всех

Дата премьеры: 28 июня

Убийца 2. Против всех

Когда наркокартели начинают переправлять через мексиканскую границу террористов, агент ЦРУ Мэтт Грэйвер привлекает своего старого знакомого — оперативника Алехандро Гиллика, чья семья была убита наркоторговцами. Похитив дочку одного из лидеров картелей, они развязывают между бандами полномасштабную войну. Невидимка

Дата премьеры: 28 июня

Невидимка

Слепая девушка София становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но, несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы. Во власти стихии

Дата премьеры: 28 июня

Во власти стихии

Правдивая история о путешествии Тами Олдхем и ее жениха по Тихому океану, которое обернулось трагической борьбой за выживание. Очнувшись после шторма, Тами обнаруживает себя на поврежденной яхте в полном одиночестве и с тяжелой травмой головы. До берега — полторы тысячи миль или сорок дней пути. Человек-муравей и Оса Дата премьеры: 5 июля

Человек-муравей и Оса В сиквеле «Человека-муравья» главный герой, Скотт Лэнг, изо всех сил пытается балансировать между жизнями отважного супергероя и заботливого отца. Выбор между двумя личностями помогают сделать доктор Хэнк Пим и Хоуп Ван Дайн, которые обращаются к Лэнгу с новой миссией. Талли

Дата премьеры: 12 июля

Талли

В центре сюжета Шарлиз Терон , которая, наконец, отошла от привычного образа и показала, что материнство — это вам не мир спасать. Героиню зовут Марло, и она на пороге нервного срыва: трое детей, полная опустошенность и никакой передышки. Но однажды брат Марло преподносит ей в подарок «ночную няню» по имени Талли, своеобразная дружба с которой изменит жизнь всей семьи. Миссия невыполнима: Последствия

Дата премьеры: 26 июля

Миссия невыполнима: Последствия

Агент Итан Хант получает новое невыполнимое задание, от которого зависит сохранность мирового порядка. Ему и его команде необходимо предотвратить ядерную атаку террористов и одновременно исправить собственные ошибки. Mamma Mia! 2 Дата премьеры: 16 августа

Мамма MIA: Это снова мы!