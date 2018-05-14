Часы Элвиса Пресли ушли с молотка за 1,8 млн долларов

Часы марки Omega, принадлежавшие американскому певцу и актеру Элвису Пресли , проданы на аукционе Phillips в Женеве за 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это рекордная цена для часов данного швейцарского бренда. Сумма, отданная за наручные часы из белого 18-каратного золота с маркировкой Tiffany на циферблате, украшенные бриллиантами и выпущенные в 1960 году, в 18 раз превысила наивысшую предпродажную оценку.

Отмечается, что часы были подарены Пресли звукозаписывающей студией RCA Records в память о продаже 75 миллионов пластинок.