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Часы Элвиса Пресли ушли с молотка за 1,8 млн долларов
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Часы Элвиса Пресли ушли с молотка за 1,8 млн долларов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Часы марки Omega, принадлежавшие американскому певцу и актеру Элвису Пресли, проданы на аукционе Phillips в Женеве за 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, это рекордная цена для часов данного швейцарского бренда. Сумма, отданная за наручные часы из белого 18-каратного золота с маркировкой Tiffany на циферблате, украшенные бриллиантами и выпущенные в 1960 году, в 18 раз превысила наивысшую предпродажную оценку.
Отмечается, что часы были подарены Пресли звукозаписывающей студией RCA Records в память о продаже 75 миллионов пластинок.
Ранее, в октябре прошлого года, Phillips установил рекорд на самые дорогие часы, когда-либо проданные на аукционе: часы Rolex, принадлежавшие американскому актеру Полу Ньюману, ушли с молотка за 17,8 миллиона долларов.
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