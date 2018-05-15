Часы Элвиса пустили с молотка за $1,8 млн

Часы Omega, принадлежавшие «королю рок‐н‐ролла» Элвису Пресли , ушли с молотка за 1,812 миллиона швейцарских франков (1,8 миллиона долларов США) на аукционе Phillips в Женеве, сообщает телеканал «360».

Украшенный бриллиантами Tiffany хронометр установил новый рекорд как самые дорогие часы Omega.

Сумма сделки превысила максимальную предпродажную оценку в 18 раз (50-100 тысяч франков).

Элвис получил эти часы от звукозаписывающей студии RCA Records в честь того, что продажи записей его песен достигли 75 миллионов. Подарок, изготовленный из белого 18-каратного золота, музыкант отдал дяде нынешнего владельца в обмен на его часы Hamilton.