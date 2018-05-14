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Впервые в Пскове в детском саду № 17 пройдёт конкурс нянечек
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Впервые в Пскове в детском саду № 17 пройдёт конкурс нянечек 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В дошкольном учреждении восемь групп, поэтому участниц будет также восемь. Конкурс предполагает два этапа — очный и заочный. Награждение победителей состоится 24 мая.
В ходе заочного этапа будет оцениваться санитарное состояние групп, характеристики участниц. Очный этап включает конкурс портфолио, в котором конкурсантки расскажут о себе, о своих увлечениях, а также представят творческое задание.
По словам заведующей детским садом Ирины Андреевой, в творческом задании младшие воспитатели продемонстрируют свои увлечения и способности, о которых коллегам мало известно. Кроме того, очный этап включает ещё один конкурс «Санитарная ромашка» — конкурс на проверку знаний СанПиНов.
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