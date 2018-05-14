Встреча «Я был пехотой в поле чистом» прошла в детской библиотеке на Усиевича 

Стихи поэтов-фронтовиков прозвучали в детской библиотеке № 31, которая расположена на улице Усиевича, в рамках встречи со школьниками «Я был пехотой в поле чистом». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Дьячковская.
— На встрече прозвучали стихи Ольги Берггольц, Семена Гудзенко, Константина Симонова, Юлии Друниной, Сергея Орлова, Алексея Суркова, — поделилась Дьячковская.
Также школьники увидели архивные и современные видеозаписи, отрывки из художественных фильмов.
Детская библиотека № 31 расположена по адресу ул. Усиевича, д. 23/5. (мю)