Встреча «Я был пехотой в поле чистом» прошла в детской библиотеке на Усиевича

Стихи поэтов-фронтовиков прозвучали в детской библиотеке № 31, которая расположена на улице Усиевича, в рамках встречи со школьниками «Я был пехотой в поле чистом». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Дьячковская.

Также школьники увидели архивные и современные видеозаписи, отрывки из художественных фильмов.

Детская библиотека № 31 расположена по адресу ул. Усиевича, д. 23/5. (мю)