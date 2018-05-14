Дуэт бардов выступит с концертом в ЦСО «Алтуфьевский»

Весенний концерт бардовской песни под гитару пройдет 16 мая в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Как рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова, выступит дуэт Натальи Юматовой-Коноплевой и Владимира Машко.

— Владимир Машко — музыкант, исполнитель авторской песни. Наталья Коноплева-Юматова — поэтесса, член Российского союза писателей, автор ряда сборников. В программе — песни собственного сочинения, чтение стихов и многое другое, — уточнила Светлана Астапова.

Всех желающих приглашают к 13.30. Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (вт)