День города в Красноярске будут праздновать дважды — в июне и августе

День города в Красноярске отметят в два этапа. О программе праздника рассказали в городской администрации.

«Первый этап пройдёт с 1 по 12 июня. Он будет называться «Красноярск: без десяти четыреста». До 400-летия Красноярска остаётся 10 лет, которые и будут оформлены в 10 минутах праздника. Каждой минуте соответствует особое событие. 1 июня — это «первая минута», и она будет посвящена детям. Этот день называется «Красноярск — город детства», — рассказал исполняющий обязанности руководителя управления культуры Сергей Костюков

«Вторая минута» праздника называется «Танцующие краски». В этот день откроется «АРТ-берег». На левобережной набережной Красноярска состоится танцевальный фестиваль «Танцующие краски мира». «Третья минута» праздника «Культурный двор — концертный зал» покажет Красноярск, как большую концертную площадку. Одновременно в скверах и во дворах домов прозвучит разножанровая музыка.

«Четвёртая минута» — «Год русского языка». В этот день, 6 июня, пройдёт городской конкурс чтецов «Амфибрахий». «Церемония чаепитий городских пожеланий» состоится в «пятую минуту» праздника. В каждом районе города пройдут встречи жителей с руководителями районов в формате «без галстука».

В шестую пройдет «генеральная уборка» и «Городской тренинг вежливости». «Седьмая минута» — открывает череду торжественных и ежегодных мероприятий, «восьмая минута» — «Столица спорта и молодёжи». Девятая — концертные программы.

Завершится празднование «десятой минутой». Она выпадает на 12 июня — День России. Второй этап празднования Дня города состоится 25 августа на проспекте Мира, где выступит приглашённая звезда.