В российском павильоне в Каннах представили фильм «Непрощенный». В центре сюжета — судьба Виталия Калоева, потерявшего семью в катастрофе над Боденским озером. В главной роли Дмитрий Нагиев, режиссером выступил Сарик Андреасян. Премьера состоялась недавно на Московском кинофестивале, в прокат лента выйдет будущей осенью.
Сам Нагиев тем временем остается одним из самых состоятельных российских актеров по версии Forbes. О душевных затратах и материальных доходах с ним беседовала Евгения Смурыгина.
«Непрощенный» — очень сложная драматическая работа. Скажите, насколько для вас она была изматывающей? Дмитрий Нагиев: Позвольте, я буду сразу воровать ваши грамотно составленные фразы. Она была для меня изматывающая внутренне. Конечно, когда присылают тот или иной сценарий, первое желание — по-быстрому срубить деньжат. «Непрощенный» не был исключением. Сарик [Андреасян, режиссер фильма] рассказывал уже, по-моему, на Московском кинофестивале — он мне написал, и это было во втором часу ночи: «Не спите, Дмитрий?» Мы еще тогда на «Вы» были, он меня опасался в силу возраста, я его опасался в силу бороды и страшной внешности. Он прислал мне сценарий, и я сдуру начал его читать на ночь глядя. И все. Вот это редчайший случай, когда материал силен на уровне написанного произведения. Потому что очень часто режиссеры присылают сценарий и говорят: ну, вот здесь мы, наверное, чуть поменяем. То, что я прочитал в «Непрощенном», — там нечего было менять. Это было глубокое, страшное произведение, которое выбило меня из колеи на пару дней. Я правду рассказываю, я действительно ему отписался в третьем часу ночи, что я прочитал, что я плакал. Может быть, потому что я пожилой, сентиментальный человек уже, а может быть, оно действительно было так сильно. И дальше была задача просто не испортить материал. Мы сейчас говорили с вашим продюсером, он сказал… Дмитрий Нагиев: Это кто? Потому что их много. Гевонд Андреасян. Дмитрий Нагиев: Да, он действительно продюсер. Он сказал, что бюджет фильма — около 100 млн Дмитрий Нагиев: Я понятия не имею, сколько составляет бюджет фильма. Я его спросила, ушло ли 95 млн из них на ваш гонорар. Он сказал, что нет. Дмитрий Нагиев: Нет, это все мифы и паршивые домыслы журналистики о каких-то заоблачных гонорарах. Но вы про «срубить деньжат» сами сказали. Дмитрий Нагиев: Ну, ей Богу, это не те деньги, о которых даже стоит говорить. Я вас уверяю, что любой более-менее уважающий себя западный артист гораздо больше получает, чем мы. Поэтому это смешные деньги, поверьте мне. Некоторые наши артисты снялись в нескольких зарубежных картинах. Я, говорит, так рад, мне каждый месяц приходят деньги: то 600 фунтов стерлингов, то 6 тысяч, в зависимости от количества показов по миру. Вы знаете, мне приходят только телеграммы на день рождения от малоизвестных фондов. Все. Я работал за гонорар, но это весьма скромные деньги. Тем не менее два года назад был случай, когда журнал Forbes поставил вас во главу списка самых обеспеченных актеров России. Дмитрий Нагиев: И в этом году тоже, вы просто невнимательно читали Forbes. Просто пару лет назад они почему-то пиарили эту историю, а в этом году она, на мою удачу, скромно прошла. И сколько, по версии Forbes, вы заработали? Дмитрий Нагиев: Столько же. Я не смотрел. То есть 3 млн долларов? Дмитрий Нагиев: Пока я еще нахожусь в поиске тех денег, которые они обозначили тогда. А вы с Андреасянами (братья режиссер Сарик и продюсер Гевонд Андреасяны — Business FM) были знакомы до этого? Дмитрий Нагиев: Да, я уже у него [Сарика] снимался. Я снимался почему? Потому что он первый в этой стране предложил мне роль в полном гриме, толстом. Помните, я играл — «Мужчина с гарантией», что ли? И это была первая вообще попытка в этой стране сыграть другого человека… Человека в другом теле. Вот я был первым. Потом «Высоцкий» пошел. Мне это было крайне интересно, я это пробовал и дважды сделал. Я почитала ваши интервью. Вы периодически упоминаете, что у вас нет BAFTA, «Эмми». Собираетесь ли вы покорять Голливуд? Что-то делать на Западе? Дмитрий Нагиев: Это такие смешные разговоры. Если бы не кофе в руках, я бы сейчас обхохотался просто. Я-то собираюсь, да, Голливуд никак не повернется к лесу задом, а ко мне — передом. Поэтому от того, что я стараюсь… О чем вы говорите? Я вот снимался сейчас с Тилем Швайгером — языковой барьер колоссален. Поэтому, если Ван Дама я понимаю, «пуси-пуси, диско-диско», то Тиль Швайгер ту же мысль раскручивает на чистом английском, и меня это ставит в тупик. Поэтому, дай Бог, знаете, мы предполагаем, Бог располагает. Ну, а вдруг? А так, чтобы навострить туда лыжи и пробиваться в Голливуд, у меня такой задачи нет. Потом давайте не забывать, что я все-таки возрастной артист. Ну, это не заметно. Вы это повторяете… Дмитрий Нагиев: Я специально это говорю, чтобы вы сказали именно эту фразу. То есть она мне придаст сил на сегодняшний вечер. Вам от многого приходится отказываться? Дмитрий Нагиев: Например? Корпоративы, какие-то предложения, сценарии? Дмитрий Нагиев: А почему я должен отказываться? Слишком много предложений, может быть? Дмитрий Нагиев: Есть вещи, от которых я не могу отказаться. Например, линейные эфиры Первого канала, на котором я служу. Я не могу послать. Я горю желанием это сделать, а не могу, потому что у меня вялый контрактец там. Я человек, в общем, порядочный и преданный. Вот здесь пролетаешь мимо корпоративов и каких-то сытных работ. Все остальное я смотрю, я выбираю. Скажем так, я в той стадии своего развития морального и материального, когда я могу позволить себе немного покопаться в материале. Немного, давайте не будем лукавить. Вот видите, к разговору о благосостоянии наших артистов: прилетели на вертолете зарубежные звезды (кивает в сторону вертолётной площадки, куда как раз приземлился вертолет — Business FM). А я, как кучер, трясся час, сюда ехамши. Вы, кстати, живете, я знаю, в 100 километрах отсюда. У вас здесь недвижимость или вы просто отдыхаете? Дмитрий Нагиев: Вы с ума сошли? Нет у меня тут никакой недвижимости. Просто я девять лет здесь снимал «Большие гонки» благодаря Первому каналу, поэтому я знаю здесь эти уголки, и я селюсь там, где считаю нужным, где нет народу, где я могу выйти хотя бы на улицу и не толкаться… Здесь же, как в лифте, мы все на Круазете или на Английской набережной плотненько очень идем. Вот я живу там, где считаю нужным.