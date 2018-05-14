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В Выхине-Жулебине вспомнили творчество Николая Заболоцкого
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В Выхине-Жулебине вспомнили творчество Николая Заболоцкого 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Музыкально-поэтический вечер «Не позволяй душе лениться» об одном из мастеров слова, живших в двадцатом веке — поэте Николае Заболоцком — прошел в библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино.
«Неоцененный по достоинству при жизни, методически третируемый критикой, выбитый из литературы в ГУЛАГ во второй половине 30-х годов, он вошел в литературу 50-х как большой мастер поэзии и с тех пор остается одним из самых читаемых и любимых поэтов. Рассказ о непростой творческой судьбе Заболоцкого сопровождался показом презентации», — говорится в сообщении учреждения.
Для гостей вечера прозвучали лучшие стихи поэта из разных периодов творчества, а также песни на его стихи в исполнении Ирины Савельевой и Елены Разиной. (вт)
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