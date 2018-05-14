Для сбора помощи самарскому мальчику без иммунитета проведут благотворительный концерт

17 мая в самарском ресторане «Хадсон» пройдет благотворительный концерт, деньги от которого поступят на лечение 6-летнего Кирилла Макина — ребенка без иммунитета, которого он лишен из-за хронической гранулематозной болезни. Сейчас для него собирают средства на трансплантацию костного мозга.

В программе концерта, который начнется в 18:30, выступления солистки рок-группы «Город N» и руководителя самарской вокальной школы «Голос» Марии Яковлевой, рок-группы «Laniakea», студии танцев «Spirit», творческой группы «Я-мы». Также будут проводиться аукцион, розыгрыш лотереи, будет работать лавка «Мастерская добра».

Стоимость билетов — 400 и 700 рублей.

Реквизиты для перевода.

Документы.

Группа Кирилла в ВК.