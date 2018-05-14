Ещё
IV конкурс авторских фотографий «Сушка» стартовал в Московском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

IV конкурс авторских фотографий «Сушка» стартовал в Московском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Конкурс посвящён Международному дню соседей и организован в целях развития творческого потенциала горожан.
Каждый участник может направить не более 10 своих фотографий. Фотоработы размером 20х30 см ждут до 24 мая 2018 года в Общественном центре Совета ТОС микрорайона «Березовский» по адресу: Московское шоссе, 155, ежедневно с 12.00 до 15.00. Фото также можно направить на электронную почту konkurs_tos-berez@rambler.ru разрешением не менее 2400х1600 пикселей.
Подведение итогов будет проводиться на основании голосования самих участников экспозиции и зрителей по номинациям: лучшая фотография «Сушки — 2018», «Мои соседи», «Специальный приз городской Думы». Особое внимание получат фотоработы, представленные в рамках фотомарафона на тему «Живи спортом». Победители в каждой номинации награждаются дипломами и призами.
Финальная экспозиция разместится 25 мая в сквере имени А. И. Люкина (Московское шоссе, 177).
Newsroom24: последние новости
«Ночь музеев – 2018» пройдет в музее-заповеднике «Болдино» Нижегородец Марк Эйдельштейн вышел в полуфинал конкурса «Живая классика» Починковская ЦРБ стала второй по результатам оценки качества медицинских услуг в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах296
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
На Самойлову набросились зрители82
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение