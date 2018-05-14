IV конкурс авторских фотографий «Сушка» стартовал в Московском районе

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Конкурс посвящён Международному дню соседей и организован в целях развития творческого потенциала горожан.

Каждый участник может направить не более 10 своих фотографий. Фотоработы размером 20х30 см ждут до 24 мая 2018 года в Общественном центре Совета ТОС микрорайона «Березовский» по адресу: Московское шоссе, 155, ежедневно с 12.00 до 15.00. Фото также можно направить на электронную почту konkurs_tos-berez@rambler.ru разрешением не менее 2400х1600 пикселей.

Подведение итогов будет проводиться на основании голосования самих участников экспозиции и зрителей по номинациям: лучшая фотография «Сушки — 2018», «Мои соседи», «Специальный приз городской Думы». Особое внимание получат фотоработы, представленные в рамках фотомарафона на тему «Живи спортом». Победители в каждой номинации награждаются дипломами и призами.

Финальная экспозиция разместится 25 мая в сквере имени А. И. Люкина (Московское шоссе, 177).