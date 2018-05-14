В Музее Мирового океана переставили самолёт-амфибия БЕ-12

Музей Мирового океана начинает перестановки. Сегодня с утра самолёт-амфибия БЕ-12 сменил дислокацию.

Нескольких десятков сотрудников и курсантов калининградского морского рыбопромышленного колледжа вручную перетащили 24-тонную машину на территорию, где раньше располагались склады. До конца года на стоянке будет произведено благоустройство, укладка плитки, озеленение, ремонт причальной стенки. Уникальный экспонат будет открыт для посещения. Освободившаяся площадка возле военно-морского центра будет использоваться для проведения праздников и народных гуляний.