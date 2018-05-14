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Отчетный концерт музыкально-инструментального отделения состоится на Волгоградском проспекте
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Отчетный концерт музыкально-инструментального отделения состоится на Волгоградском проспекте 

Управа района Кузьминки 39 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Жителей района Кузьминки приглашают на отчетный концерт музыкально-инструментального отделения Детской школы искусств «Центр» 17 мая в 19.00.
Ведущая программы руководитель отдела С. Е. Болихова познакомит зрителей с юными исполнителями, расскажет о достижениях учащихся в этом учебном году на концертах, конкурсах и фестивалях московского, российского и международного уровня.
— Мы узнаем интересные факты о творческой жизни и планах отделения, где в стихии музыки взаимодействуют талантливые ученики и высокопрофессиональные преподаватели-музыканты, — сообщила специалист школы Юлия Калядзина.
Школа искусств расположена по адресу: Волгоградский проспект, дом 109, корп.6. (то)
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