Отчетный концерт музыкально-инструментального отделения состоится на Волгоградском проспекте

Жителей района Кузьминки приглашают на отчетный концерт музыкально-инструментального отделения Детской школы искусств «Центр» 17 мая в 19.00.

Ведущая программы руководитель отдела С. Е. Болихова познакомит зрителей с юными исполнителями, расскажет о достижениях учащихся в этом учебном году на концертах, конкурсах и фестивалях московского, российского и международного уровня.

— Мы узнаем интересные факты о творческой жизни и планах отделения, где в стихии музыки взаимодействуют талантливые ученики и высокопрофессиональные преподаватели-музыканты, — сообщила специалист школы Юлия Калядзина

Школа искусств расположена по адресу: Волгоградский проспект, дом 109, корп.6. (то)