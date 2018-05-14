«Без интеллектуалов»: Скриптонит подарил стиль «Янтарь-холлу» и ушёл на творческий перерыв

«Рад вас видеть, жаль, что верхние ряды не собрались», — смущённо произносит Адиль, оглядывая собравшихся. Зал в «Янтарь-холле» полон лишь наполовину, возможно, виной тому достаточно дорогие билеты. Не каждый готов отдать 2200 кровных рублей за возможность услышать казахстанского рэп-исполнителя вживую. После слов Скриптонита зал оглушительно взвыл, будто пытаясь доказать, что сегодня пришли только самые преданные фанаты, готовые поддержать Жалелова, чего бы это им ни стоило.

Концерт начитается с гитарного соло, которое будет предшествовать каждому треку. «Там такое не преподавали!» — радостно выкрикивает парень и с точностью узнаёт трек. Скриптонит, не торопясь, читает слова «Интро — Время возвращаться» и в запевно-припевной форме выводит голосом бридж, который кому-то из фанатов напоминает «казахские мотивы». К слову, самих представителей славной Республики немного, но те, кто пришли, гордо размахивают флагами Казахстана. На сцене появляется бэк-вокалист Niman, и вместе со Скриптонитом они начинают раскачивать толпу треком «Ниа». «Боже, как я люблю это суку!» — кричат люди из толпы, не совсем понимая, кому именно они признаются в любви. Наверное, у каждого из присутствующих есть своя Ниа Санчез.

Почти всё выступление Скриптонит стоит где-то позади бэк-вокалиста и гитаристов, которые, несомненно, отлично выступают. Возможно, рэпер боится, что ему снова развяжут шнурки. И всё же не хватает зрительного контакта с тем, ради кого здесь все собрались. Толпа хаотично перемещается по залу в попытке найти точку обзора получше: половина фанзоны без наклона, и люди ростом ниже 180 сантиметров не видят ничего, кроме затылков и рук впереди стоящих. Почти половину концерта рэп-исполнителя плохо слышно, и дело тут не в дикции (ну, если только отчасти), а в низко настроенной громкости микрофона.

По залу проходит «волновое» движение: аккомпанемент, состоящий из гитар и барабана, перед каждым треком слегка успокаивает толпу для того, чтобы снова завести и разорвать аудиторию, как только в дело вступит Скриптонит, которого, напомним, практически не слышно. И всё же со сцены звучит не просто хип-хоп и грув, оттуда исходит мощный рок-рэп, фанаты срывают голоса, а кто-то даже грозится сорвать одежду. «Я сейчас сиськи покажу!» — визжит симпатичная девушка, но к делу почему-то не переходит. Градус напряжения в зале растёт, это ощущают и исполнители: у гитаристов постоянно слетают ушные мониторы, барабанщик встаёт из-за установки и закуривает сигарету, пока влюблённые целуются под трек «Это любовь», а Адиль признаётся, что у него сел голос.

«Спасибо вам за то, что пришли сегодня сюда. За то, что нашли время, бабки, возможность. Я говорю это сейчас, потому что я не буду с вами прощаться. Так переживаю, будто первый раз на сцене», — улыбается Адиль, и его признаниям хочется верить. Фанаты одобрительно кричат, кажется, что после этих слов оживился партер, который долгое время вёл себя достаточно скромно. В фанзону летят бутылки с водой и полотенца — их раскидывают Niman и Скриптонит и тем самым развязывают войну. По несчастливой случайности, в руки «Твоего Бро» прилетело полотенце, которым вытирался бэк-вокалист. Рядом стоящей компании девушек этот трофей показался на вес золота, и в долю секунды они снесли с ног «Бро» и тех, кто был неподалёку. Мы отдали полотенце, всё-таки целые конечности и здравый ум дороже. «Надеюсь, у девочек, которые дрались за бутылки и полотенца, когда-нибудь появится голова, потому что они вели себя хуже зверей», — делится впечатлениями после концерта одна из зрительниц. Борьба за вышеперечисленные вещи и правда велась ожесточённо, но, как читает Скриптонит: «Мы без интеллектуалов, грязные животные».

За два часа жаркого выступления Адиль не только подарил стиль, но и вывернул души фанатов. В конце декабря Скриптонит заявил, что возьмет творческий перерыв, потому что рэп как формат для него себя изжил. Выступление в «Янтарь-холле» показало, что артист готов и уже экспериментирует с новыми жанрами. Пожелаем ему удачи., Фото обложки: инстаграм @mmmirnaya