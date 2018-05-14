ГКБ №15 приглашает на бесплатные консультации

В городской клинической больнице №15 пройдет День открытых дверей. Приглашаются жители района Вешняки в возрасте 18+.

Специально для наших жителей района Вешянки завтра, 15 мая с 8.00 до 14.00 в консультативно-диагностическом центре больницы можно пройти бесплатный приём таких специалистов, как кардиолог, невролог и офтальмолог.

Всё, что нужно, — предварительно записаться через регистратуру по телефонам: 8 (495) 375-37-71, 8 (495) 375-37-11 и 8 (495) 375-20-60.

Обратим внимание на то, что всем обратившимся за консультацией нужно захватить с собой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и паспорт. День открытых дверей пройдёт по адресу: ул. Вешняковская, д. 23, корп. № 9.

Фото ГКБ № 15 им. О. М. Филатова.