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ГКБ №15 приглашает на бесплатные консультации
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ГКБ №15 приглашает на бесплатные консультации 

Управа района Вешняки 23 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
В городской клинической больнице №15 пройдет День открытых дверей. Приглашаются жители района Вешняки в возрасте 18+.
Специально для наших жителей района Вешянки завтра, 15 мая с 8.00 до 14.00 в консультативно-диагностическом центре больницы можно пройти бесплатный приём таких специалистов, как кардиолог, невролог и офтальмолог.
Всё, что нужно, — предварительно записаться через регистратуру по телефонам: 8 (495) 375-37-71, 8 (495) 375-37-11 и 8 (495) 375-20-60.
Обратим внимание на то, что всем обратившимся за консультацией нужно захватить с собой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и паспорт. День открытых дверей пройдёт по адресу: ул. Вешняковская, д. 23, корп. № 9.
Фото ГКБ № 15 им. О. М. Филатова.
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