РПЦ ежегодно открывает шесть-семь приютов для попавших в трудную жизненную ситуацию женщин

МОСКВА, 14 мая. / ТАСС /. Русская православная церковь каждый год открывает в среднем шесть-семь приютов, где оказывается помощь будущим мамам и женщинам в трудной жизненной ситуации, говорится в докладе председателя Синодального отдела по благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона «Церковная социальная и благотворительность деятельность. Общий обзор и статистика за 2017 год», опубликованном в понедельник.

"Каждый год при участии Церкви появляется в среднем шесть-семь новых приютов для женщин в трудной жизненной ситуации. Если в 2011 году был всего один приют для женщин в Иванове, то к 2016 году их число достигло 44. В 2017 году было создано восемь новых приютов: в Екатеринбурге, Казани, Сарапуле, Шахтах, Угличе, Нерчинске, Магнитогорске и Ставрополе. Таким образом, сегодня уже 53 приюта, открытых при участии Церкви", — говорится в докладе.

По словам епископа Пантелеимона, РПЦ уделяет большое внимание профилактике абортов. «Представители Церкви участвуют в противоабортном психологическом консультировании женщин. Наш Синодальный отдел координирует программу „Спаси жизнь“, которая охватывает сегодня 75 городов, где работает 141 специалист в 134 медицинских учреждениях. Благодаря программе удалось спасти от аборта свыше 7000 детей», — отметил он.

Еще одним направлением социальной работы Церкви является создание центров гуманитарной помощи для одиноких мам и многодетных семей, где они могут бесплатно получить одежду, продукты, средства гигиены и многое другое.

"Только в 2017 году было открыто 66 новых церковных центров гуманитарной помощи. Благодаря нашему конкурсу был создан 101 новый центр гуманитарной помощи. Центры продолжают открываться, и сегодня в России работают уже 167 церковных центров гуманитарной помощи. До конца 2018 году должен появиться еще 21 новый центр", — добавил председатель Синодального отдела.