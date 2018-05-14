«За тебя поднимут бокал, когда будешь под столом». Западные СМИ учат футбольных фанатов пить водку с русскими

Ровно через месяц в России стартует 21‐й чемпионат мира по футболу. 32 национальные сборные будут бороться за победу, а поддержать их соберутся полтора миллиона болельщиков из‐за рубежа. И многие из них захотят выпить водку с русскими. Поэтому иностранные СМИ готовят своих соотечественников к особенностям нашего застолья. «360» рассказывает, какие советы — местами странные, а порой и полезные — дают западные коллеги.

Не мешать пиво с водкой

Британский таблоид The Sun с помощью владельца турагентства Горана Пилиповича рассказал, как выпивать в России, чтобы поладить с местными собутыльниками. Болельщикам ЧМ советуют не пытаться конкурировать с местными по количеству выпитого: когда британец окажется под столом, русские продолжат вечер. «Это другая культура питья. Они поднимут бокал за тебя, когда ты уже будешь под столом», — отметил Пилипович.

В преддверии ЧМ-2018 в онлайн-путеводителях для иностранцев по ночной жизни Москвы набирает популярность статья немецкого журналиста Криса Хелмбрехта, живущего и работающего в российской столице. Он написал, что русские мужчины любят алкоголь и часто сравнивают силы, выпивая водку по вечерам. Во время семейного обеда или дачных шашлыков они могут выпить по 12-18 рюмок.

Такая водка дешевле, чем антифриз. Поэтому многие московские таксисты используют ее зимой вместо антифриза

Крис Хелмбрехтжурналист.

«Вам лучше остановиться и вызвать такси, если почувствуете, что пьяны. Вы не будете считаться проигравшим, но наверняка вы не так стойки, как другие. Если вас стошнит за столом, вас могут перестать уважать», — написал он.

В России продается разная по качеству и цене водка, уточнил Хелмбрехт. Дешевая водка хуже очищается, пишет он: ее предпочитают покупать алкоголики и бедные.

Водку в России наливают в рюмки по 25 и 50 граммов, добавил журналист. Но если кто-то хочет напиться до беспамятства, то заказывает 100-граммовые графины. Напиток подают ледяным, разлитым в охлажденные рюмки. Но ни в коем случае не мешают с чем-то еще и не добавляют лед. «То, что мы бы выпили в Нью-Йорке или Мюнхене — почти преступление для любого русского», — отметил Хелмбрехт.

Главный по мнению Пилиповича совет заключается в том, что нельзя мешать водку с пивом. Иначе «у вас будет кошмарное похмелье. От этого [коктейля] самая сильная головная боль».

По мнению The Sun, для лечения похмелья русские едят борщ, который таблоид называет «капустным супом». Хорошо снимают последствия вчерашней гулянки фастфуд типа картошки-фри и бигмака, а также витамин С.

Не спешите и закусывайте

Приходящие в паб британцы привыкли поднимать вверх купюру в 10 фунтов, показывая тем самым, что им нужно налить. Однако в России этого делать не стоит, пояснил Горан Пилипович. Лучше не создавать толпу у бара, а присесть за столик и подождать официанта.

Мы, британцы, известны полным отсутствием самоконтроля, когда дело доходит до выпивки. Между тем русские известны своей любовью к водке — сложите это, и получится убойная комбинация

Горан Пилиповичвладелец турагентства.

Туристический эксперт предостерег от спешки, в особенности если британец предпочтет пить водку. В противном случае всего через час можно оказаться в невменяемом состоянии.

«Когда я пойду в дом моего русского тестя, у него будет бутылка водки на столе для меня и одна для него. Но это не значит, что мы прикончим их через час. Сдерживайте себя», — добавил он.

Очень важно, отметил Пилипович, закусывать. В качестве приемлемых для водки продуктов он назвал маринованные овощи, ветчину и сыр.

Того же мнения придерживается и Хелмбрехт. На любое мероприятие в России, будь то семейная или деловая встреча, бизнес-ужин и так далее, нельзя приходить голодным.

«Не беспокойтесь, на таких мероприятиях бывает много вкусной еды. Но прежде чем вы до чего-то доберетесь, вам придется выпить одну-три рюмки водки. Это будет убийственным для вашего пустого желудка», — написал он.

За полчаса до выпивки необходимо как следует поесть, причем желательно какой-нибудь жирной или маслянистой пищи. В перерывах между тостами нужно усиленно закусывать, посоветовал журналист. Для этого прекрасно подойдут хлеб, картофель и другая тяжелая пища.

Про тосты и одиночество

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Если вы пьете с русскими, готовьтесь к тому, что будет произнесено много тостов, сообщил Пилипович.

«Не пейте из своего бокала, пока тост не закончится. Если вы так сделаете, это сочтут грубостью. Выпивать водку нужно одним глотком. Но не волнуйтесь, если вы не можете. Водка — крепкая штука», — сказал он.

Будет неприятно, если вы оставите полстакана в то время, как остальные полностью опустошат свои. Чтобы этого не произошло, лучше попросить налить половину или две трети рюмки. Русские спокойно относятся к таким просьбам, поэтому никаких проблем не будет.

Никогда не пейте в одиночку, подчеркнул Хелмбрехт. Он объяснил, что русские считают, алкоголиками тех, кто пьет без компании. Распитие водки — социальное явление, и мало кто в баре будет накидываться в одиночку.

Как быть, если пить не хочется

Иностранного туриста могут угостить водкой при том, что пить ему совсем не хочется. Для них Хелмбрехт составил особые рекомендации. Некоторые из них откровенно странные.

— Наполните рюмку водой, когда на вас никто не смотрит. Если вас поймают, вы — глупый иностранец, который сделал это случайно или уже пьян.

— Притворитесь, что выпили, и сразу после того, как опустите рюмку, вылейте содержимое на пол или в цветы. Этот совет хорошо работает в барах, клубах и во время шашлыков.

— Подержите водку во рту, а потом выплюньте ее в туалете или любом другом удобном месте.

— Если вы не хотите пить вообще, скажите, что принимаете антибиотики из-за инфекции. Вас поймут, но этот способ нельзя постоянно использовать с одними и теми же людьми.