В парке «Березовая роща» устроили театрализованный концерт «Бери шинель, пошли домой» 

В ветеранском дворике (главная аллея) парка «Березовая роща» в минувшую субботу, 12 мая, состоялся театрализованный концерт «Бери шинель, пошли домой», посвященный 73-годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне. Перед гостями выступили артисты театра на Таганке Любовь Чиркова и Валерий Черняев.
— Сегодня в парке провели очень тёплое душевное мероприятие, посвящённое Дню Победы, — поделился на своей странице в Facebook глава управы Хорошевки Дмитрий Филиппов. —
Хочу поблагодарить замечательных артистов за выступление. Ветераны и жители района получили огромное удовольствие.
Также глава района выразил отдельную благодарность депутату муниципального собрания и главврачу детской поликлиники № 39 Светлане Павловой и всему ее коллективу за организацию праздника. (то)