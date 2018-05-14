Жителей района Старое Крюково приглашают в Музей Зеленограда

17 мая в 19.00 в основных помещениях Музея Зеленограда на улице Гоголя, д. 11 жители района Старое Крюково смогут узнать историю санатория Крюково.

С конца 19-го века близь станции Крюково Николаевской железной дороги располагался санаторий «Крюково». Профиль санатория определялся как неврологический и был рассчитан на обеспеченных людей. Здесь поправляла свое здоровье матушка А. Блока — А. Кублицкая-Пиотух, сын К. Станиславского и многие другие. Для лечения нуждающихся литераторов и врачей в 1909 году в санатории в память об А. Чехове была открыта Чеховская комната с бесплатным содержанием и комфортом.

На лекции в Музее Зеленограда прозвучит рассказ об основателях санатория «Крюково», условиях проживания пациентов санатория и методах их лечения. Вход свободный (12+).

Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 732-21-22.