Госадмтехнадзор весной выявил на детских площадках в Подмосковье около 400 нарушений

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области нынешней весной проверили более тысячи детских площадок на территории Подмосковья, всего выявлено порядка 400 нарушений, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева

По ее словам, инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора после схода снега начали массовые проверки содержания детских площадок на территории муниципальных образований Московской области.

«На сегодняшний день сотрудниками надзорного органа проверено более тысячи детских площадок региона. В результате проведенных надзорных мероприятий по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области балансодержателями детских площадок устранено свыше 400 выявленных инспекторами нарушений», — сказала Главный государственный административно-технический инспектор Московской области.

Витушева подчеркнула, что наиболее активно за указанный период поработал Госадмтехнадзор в городском округе Люберцы: там по предписаниям инспекции приведено в порядок более 60 объектов детской игровой инфраструктуры. Также стараниями инспекторов наведен порядок на 34 площадках Дмитровского района, 34 площадках Подольска, 25 площадках в Мытищах и 24 в Луховицах.

«По указанию Госадмтехнадзора на детских площадках были отремонтированы поврежденные за зиму игровые элементы, проведена повторная покраска, убран самовольно размещенный на игровых элементах «информационный мусор» в виде листовок и объявлений, восстановлено погасшее освещение», — перечислила Витушева.