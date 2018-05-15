В Подмосковье в апреле очистили около 40 загрязненных строительной техникой участков дорог

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в апреле 2018 года выявили на дорогах Подмосковья почти 40 участков, загрязненных строительной техникой, все они очищены, а нарушителям выписаны штрафы на общую сумму свыше 2,6 миллиона рублей, сообщила во вторник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева

В связи с увеличением количества транспортных средств на дорогах Подмосковья областной Госадмтехнадзор внимательно следит за своевременным выявлением и устранением нарушений в содержании автомобильных дорог, подчеркнула главный государственный административно-технический инспектор Московской области.

«Одно из нарушений чистоты порядка и благоустройства на дорогах, создающих угрозу безопасности дорожному движению, за которым особо внимательно следят сотрудники территориальных отделов службы, — загрязнение дорожного покрытия. В апреле инспекторами выявлено и устранено 36 подобных нарушений», — сказала Витушева.

По ее словам, в ходе проверки фактов загрязнения дорожного покрытия специалисты установили, что во всех случаях вынос грунта, грязи и песка на дорогу осуществлялся строительной спецтехникой. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств на строительные организации и владельцев строительной спецтехники наложены штрафы на сумму более чем в 2,6 миллиона рублей.

Витушева подчеркнула, что по требованию Госадмтехнадзора последствия всех нарушений в виде загрязненных дорог были устранены.