В горбольнице №52 района Щукино проведут очередную «Донорскую субботу»

В отделении переливания крови горбольницы №52 района 19 мая проведут «Донорскую субботу».

— Доноры постарше помнят, что 19 мая в недалеком прошлом отмечали день рождения пионерской организации. И многие наши доноры были пионерами и во всем этому статусу соответствовали. Пионер — от слова «первый». То же самое смело можно отнести к тем, кто приходит в наше ОПК сдавать кровь. А мы тоже первые, потому что мы единственное ОПК среди учреждений Департамента здравоохранения Москвы, взявшее курс на 100% безвозмездное донорство, — отметили в пресс-службе ГКБ №52.

Прием доноров будут осуществлять с 08.30 до 12.00. Адрес больницы: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1, 3-й этаж (м. «Октябрьское поле»). С собой нужно взять паспорт. Контактные телефоны: 8 (499) 196-35-33, 8 (906) 770-29-60. (ео)