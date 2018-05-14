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В горбольнице №52 района Щукино проведут очередную «Донорскую субботу»
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В горбольнице №52 района Щукино проведут очередную «Донорскую субботу» 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В отделении переливания крови горбольницы №52 района 19 мая проведут «Донорскую субботу».
— Доноры постарше помнят, что 19 мая в недалеком прошлом отмечали день рождения пионерской организации. И многие наши доноры были пионерами и во всем этому статусу соответствовали. Пионер — от слова «первый». То же самое смело можно отнести к тем, кто приходит в наше ОПК сдавать кровь. А мы тоже первые, потому что мы единственное ОПК среди учреждений Департамента здравоохранения Москвы, взявшее курс на 100% безвозмездное донорство, — отметили в пресс-службе ГКБ №52.
Прием доноров будут осуществлять с 08.30 до 12.00. Адрес больницы: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1, 3-й этаж (м. «Октябрьское поле»). С собой нужно взять паспорт. Контактные телефоны: 8 (499) 196-35-33, 8 (906) 770-29-60. (ео)
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