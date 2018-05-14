Ещё
На Синявинской жителей угостили гречневой и перловой кашей
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Синявинской жителей угостили гречневой и перловой кашей 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В День Победы на Синявинской, 11 (у памятника Защитникам Москвы), администрацией муниципального округа Молжаниновский был организован и проведен местный праздник «День памяти». В программе праздничного мероприятия было организованно выступление аниматоров, артистов разных жанров, танцоров и коллективов «Школы Перспектива» с песнями и стихами военных лет.
На площадке была организована выставка военной техники, работала фотозона и полевая кухня, где жителей угощали гречневой и перловой кашей, а детям раздавали сладкую вату. Для всех желающих был проведен мастер-класс по сборке и разборке оружия.
В празднике приняли участия более 500 жителей района.
А утром глава управы Артур Силиверстов совместно с главой муниципального округа Виктором Катаевым, депутатами и жителями района торжественно возложили цветы к памятникам, обелискам, расположенным в районе в память павшим героям, подарившим будущее нам, нашим детям и внукам. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Гимнастический и спортивный комплексы установят на детской площадке на Новосходненском шоссе На севере Москвы бесплатно покажут мультфильм «Белка и стрелка» На Синявинской открылась выставка картин «Бессмертный полк»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах298
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Изначальные концовки известных советских фильмов6
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение