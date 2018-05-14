На Синявинской жителей угостили гречневой и перловой кашей

В День Победы на Синявинской, 11 (у памятника Защитникам Москвы), администрацией муниципального округа Молжаниновский был организован и проведен местный праздник «День памяти». В программе праздничного мероприятия было организованно выступление аниматоров, артистов разных жанров, танцоров и коллективов «Школы Перспектива» с песнями и стихами военных лет.

На площадке была организована выставка военной техники, работала фотозона и полевая кухня, где жителей угощали гречневой и перловой кашей, а детям раздавали сладкую вату. Для всех желающих был проведен мастер-класс по сборке и разборке оружия.

В празднике приняли участия более 500 жителей района.

А утром глава управы Артур Силиверстов совместно с главой муниципального округа Виктором Катаевым, депутатами и жителями района торжественно возложили цветы к памятникам, обелискам, расположенным в районе в память павшим героям, подарившим будущее нам, нашим детям и внукам. (то)