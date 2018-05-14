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Детско-спортивную площадку обновят в селе Былово
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Детско-спортивную площадку обновят в селе Былово 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Детско-спортивную площадку установят в селе Былово в Краснопахорском. Об этом сообщили 14 мая в администрации поселения Краснопахорское.
— Сейчас мы только начали искать подрядчика. Площадка вблизи многоквартирных домов будет обновлена полностью. На ней обустроят тренажеры для занятий воркаутом. Для детей сделают горки и качели. Таким образом, территория станет привлекательной для спортивного отдыха трех поколений: ребят младшего и среднего возрастов и для старших жителей, — сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории администрации поселения Краснопахорское Павел Козлов.
Кроме того, будет заменено резиновое покрытие и поставлено новое уличное освещение. Согласно плану, проект будет сдан ближе к концу лета.
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