Детско-спортивную площадку обновят в селе Былово

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Детско-спортивную площадку установят в селе Былово в Краснопахорском. Об этом сообщили 14 мая в администрации поселения Краснопахорское.

— Сейчас мы только начали искать подрядчика. Площадка вблизи многоквартирных домов будет обновлена полностью. На ней обустроят тренажеры для занятий воркаутом. Для детей сделают горки и качели. Таким образом, территория станет привлекательной для спортивного отдыха трех поколений: ребят младшего и среднего возрастов и для старших жителей, — сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории администрации поселения Краснопахорское Павел Козлов

Кроме того, будет заменено резиновое покрытие и поставлено новое уличное освещение. Согласно плану, проект будет сдан ближе к концу лета.