Клуб раннего развития открылся в библиотеке Воскресенского

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В библиотеке №258 поселения Воскресенское 12 мая открылся клуб раннего развития, который будет заниматься обучением детей дошкольного возраста основам чтения.

— Проект «Читалкин» создан в рамках программы «Маленькое КИНО». Клуб будет работать все лето, — рассказала заведующая библиотекой №258 Ольга Дутова. — В рамках нового проекта, на занятиях, мы обучим юных жителей поселения азбуке и основам чтения с помощью специальных кубиков, которые используются и при изучении математики.

Начало занятий в 15:00. Вход свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 659-42-14.