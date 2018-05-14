Детскую площадку в парке «Ангарские пруды» привели в порядок

Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город». Она сообщила о том, что на площадке сломаны качели, а в песочнице не хватает песка.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля

«По указанному адресу выполнены работы по ремонту качелей, а также ремонту и покраске песочницы, подсыпке песка в песочницу. Детская площадка, качели и песочница приведены в надлежащее состояние», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)