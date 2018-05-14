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Праздник «Ровесники Победы» провели в Доме культуры «Первомайское»
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Праздник «Ровесники Победы» провели в Доме культуры «Первомайское» 

Префектура ТиНАО города Москвы 58 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ДК «Первомайское»
Праздничную танцевальную ретро-программу «Ровесники Победы» провели 12 мая в Доме культуры «Первомайское».
— Для жителей и гостей поселения выступил лауреат всероссийских конкурсов баянист Валерий Торгунаков. Мероприятие было приурочено к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене прозвучали боевые песни прошедших лет и народные мелодии, — поделилась заместитель директора Дома культуры «Первомайское» Светлана Горовая.
Она отметила, что музыка военного периода не потеряла своей привлекательности и в наши дни. На таких мероприятиях люди старшего поколения, как правило, предаются ностальгии и вновь чувствуют себя юными.
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