Праздник «Ровесники Победы» провели в Доме культуры «Первомайское»

Фото: ДК «Первомайское»

Праздничную танцевальную ретро-программу «Ровесники Победы» провели 12 мая в Доме культуры «Первомайское».

— Для жителей и гостей поселения выступил лауреат всероссийских конкурсов баянист Валерий Торгунаков. Мероприятие было приурочено к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене прозвучали боевые песни прошедших лет и народные мелодии, — поделилась заместитель директора Дома культуры «Первомайское» Светлана Горовая.

Она отметила, что музыка военного периода не потеряла своей привлекательности и в наши дни. На таких мероприятиях люди старшего поколения, как правило, предаются ностальгии и вновь чувствуют себя юными.