Курянка стала «Матушкой года — 2018»

Наталья Богатырёва стала победительницей в номинации «Матушка-блогер»

По данным организаторов, конкурс «Матушка года» — повод показать душевную красоту супруг священнослужителей, увидеть и запечатлеть проявления женского призвания быть счастливой женой и матерью. На конкурс было предложено более 30 кандидатур из разных городов России и стран мира. Жюри оценивало истории о жизни матушек. Рассказ о курянке представил портал «Житница православия».

Наталья Богатырёва, жена диакона, занимается иконописью и ведёт страничку в инстаграм. В её профиле можно найти посты о том, как жить с погодками (у Натальи двое детей), всё успевать и во всём подмечать радость. Также матушка рассказывает об искусстве иконописи доступным и интересным языком.

— Когда мне тяжело на душе, работа для меня главное спасение. Здесь и молитва, и тишина и созерцание. Написание иконы создает особенную атмосферу, — пишет Наталья.

Помимо курянки победительницами конкурса «Матушка года — 2018» стали жёны священнослужителей из Оренбургской области, Израиля, и Пакистана.