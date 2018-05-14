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Как Avène решает проблему атопического дерматита у детей?
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Как Avène решает проблему атопического дерматита у детей? 

BeautyHack.ru 57 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
В мае редактор BeautyHack Юлия Козолий примет участие в пресс-туре, посвященном проекту #AveneHope. Рассказываем, что представляет собой социальная кампания французского бренда, и объясняем, почему на нее стоит обратить внимание мамам детей-атопиков.
В редакции мы шутили, что бренд Avène не мог выбрать лучшего кандидата для участия в пресс-туре, чем я, — уже три года с переменным успехом борюсь с атопическим дерматитом у своей дочки Ульяны. Поэтому, конечно, мне интересны все способы решения этой проблемы (Как оказалось, это все можно вылечить с помощью воды!)
Социальная кампания #AveneHope — это международная инициатива бренда EauThermaleAvène, запущенная в 2014 году. Благодаря этой инициативе, уже в 5 раз детишки из России отправляются на лечение в Центр Гидротерапии Avène. Маленькие пациенты приезжают в центр на 3 недели (подробнее о программе и самом месте — в следующей заметке в нашем Instagram) и по завершению лечения оценка кожного покрова показывает улучшение в два раза.
В этом году дети уже начали лечение в Центре Гидротерапии, и через пару дней мы с ними познакомимся. О них, их мамах и способах лечения атопии я и буду рассказывать во время пресс-тура!
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