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Русская православная церковь масштабно отметит 1030-летие крещения Руси
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Русская православная церковь масштабно отметит 1030-летие крещения Руси 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Священный Синод принял решение о праздновании 1030-летия крещения Руси (28 июля) на общецерковном уровне, во всех епархиях, сообщил журналистам по окончании заседания председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Эта важная дата сегодня стала предметом рассмотрения на заседании Священного Синода, и принято решение провести в митрополиях и епархиях праздничные памятные мероприятия, конференции, концерты, выставки, посвященные 1030-летию крещения Руси", — сказал Легойда.
В соответствии с решением Синода, епархиальные архиереи должны будут совершить 28 июля в своих городах торжественные богослужения.
Подготовкой празднования на общецерковном уровне будет заниматься сформированный Священным Синодом организационный комитет, председателем которого назначен управляющий делами Московской патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
"Празднования будут иметь общецерковное значение и будут проходить во всех епархиях Русской православной церкви", — уточнил Легойда.
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