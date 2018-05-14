Русская православная церковь масштабно отметит 1030-летие крещения Руси

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости . Священный Синод принял решение о праздновании 1030-летия крещения Руси (28 июля) на общецерковном уровне, во всех епархиях, сообщил журналистам по окончании заседания председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

"Эта важная дата сегодня стала предметом рассмотрения на заседании Священного Синода, и принято решение провести в митрополиях и епархиях праздничные памятные мероприятия, конференции, концерты, выставки, посвященные 1030-летию крещения Руси", — сказал Легойда.

В соответствии с решением Синода, епархиальные архиереи должны будут совершить 28 июля в своих городах торжественные богослужения.

Подготовкой празднования на общецерковном уровне будет заниматься сформированный Священным Синодом организационный комитет, председателем которого назначен управляющий делами Московской патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.