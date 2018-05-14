Фильм-сказку «Царевич Проша» покажут в кинотеатре на Костякова

Посетители кинотеатра «Искра» на улице Костякова увидят советский цветной фильм-сказку «Царевич Проша». Как сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова , картина снята в 1974 году Надеждой Кошеверовой . Зрителей ждут 17 мая.

— По сюжету царь отвез своего сына, царевича Прошу, в лес за то, что тот отказался рассказывать отцу содержание своего сна. Спас Прошу другой король, у которого была дочь — прекрасная принцесса. Злобный герцог Дердидас украл принцессу, и царевич отправился на ее поиски, — пояснила Овсянникова.

Начало в 14.30. Напомним. Кинотеатр «Искра» находится по адресу: ул. Костякова, 10. Вход свободный. (то)