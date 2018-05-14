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В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
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В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа 

Ivyborg.ru 47 минут назад
Благодаря запуску скоростного трамвая из Петербурга добраться до фонтанов Петергофа получится вдвое быстрее.
Правительство Северной столицы объявило открытый конкурс на поиск инвестора, готового заняться созданием и эксплуатацией линии скоростного трамвая из Петербурга в Петергоф.
Строительство линии скоростного трамвая разобьют на два этапа. Первый необходимо завершить в течение четырёх лет или быстрее. За это время подрядчику нужно построить и сдать шестикилометровый участок трамвайной сети от ЖК «Балтийская жемчужина» до станции метро «Кировский завод». Следующим шагом станет строительство 14-километрового участка между «Балтийской жемчужиной» и Петергофом. Сдать в эксплуатацию его должны в течение трёх лет с момента старта работ.
По задумке властей, благодаря запуску скоростного трамвая добраться до фонтанов Петергофа получится вдвое быстрее.
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