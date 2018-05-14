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В Хорошево-Мневниках пройдет спортивный праздник
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В Хорошево-Мневниках пройдет спортивный праздник 

Префектура СЗАО города Москвы 46 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В районе Хорошево-Мневники в среду, 16 мая, состоится спортивный праздник «Рецепты семейного счастья», посвященный Дню семьи. Организует мероприятие центр поддержки семьи и детства СЗАО.
— Каждый сможет попробовать себя в роли футболистов. Будут работать несколько тематических площадок: «Черлидинг», «Космический футбол», «Фабрика фантастического футбола», «Умный футбол», «Сувенирная лавка». Также будут вручаться памятные подарки. Приглашаем взрослых и детей, — сообщили в управе района Хорошево-Мневники.
Начало праздника в 15.00. Адрес проведения: бульвар Генерала Карбышева, напротив дома 13, корпус 1 (ротонда).
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