В Хорошево-Мневниках пройдет спортивный праздник

В районе Хорошево-Мневники в среду, 16 мая, состоится спортивный праздник «Рецепты семейного счастья», посвященный Дню семьи. Организует мероприятие центр поддержки семьи и детства СЗАО.

— Каждый сможет попробовать себя в роли футболистов. Будут работать несколько тематических площадок: «Черлидинг», «Космический футбол», «Фабрика фантастического футбола», «Умный футбол», «Сувенирная лавка». Также будут вручаться памятные подарки. Приглашаем взрослых и детей, — сообщили в управе района Хорошево-Мневники.

Начало праздника в 15.00. Адрес проведения: бульвар Генерала Карбышева, напротив дома 13, корпус 1 (ротонда).