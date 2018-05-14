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«Омский бекон» вновь выпустил горячий сибирский ролик
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«Омский бекон» вновь выпустил горячий сибирский ролик 

Sostav.ru 27 минут назад
Фото: Sostav.ru
Последний ролик бренда «На улице минус — в нашем сердце плюс!» взорвал все новостные ленты и собрал 4,5 млн просмотров на YouTube. Прошло полтора года: на дворе уже не минус, а плюс теперь не только в сердце разработчиков кампании, но и в самом ролике — на этот раз, летнем.
Сибирский бренд «Омский Бекон» вновь запускает эмоциональную кампанию, отказываясь от обычной продуктовой рекламы. Новое видео призвано дать возможность зрителям по-новому взглянуть на себя и окружающую территорию.
Разработкой кампании «Встретимся в Сибири» занималось агентство MOMO Group. В основе сюжета видео лежит музыкальное путешествие в жаркое сибирское лето. Ведь, чтобы сплавиться по реке, пройти по горному хребту или попасть на модный музыкальный фестиваль, не нужно ехать за тридевять земель.
Для съемок «Омский бекон» объединил музыкантов из разных сибирских регионов — Кемерово, Красноярск, Тува. Разные группы и стили, вместе создающие один регион — Сибирь — где повсюду живут красивые, открытые и талантливые люди.
Видео ломает стереотипы о хмурых тяжелых сибирских буднях и рассказывает правдивые истории о сибирской молодежи, которая покоряет горные вершины, купается на рассвете, танцует у костра, любит отдыхать, слушать музыку и любоваться звездами.
Состав творческой группы:
Группа ПРОДО (клиент)
Директор по маркетингу категории «Мясная гастрономия»: Наталья Яфизова Начальник отдела по управлению брендами Восточного дивизиона: Борис Столяр Стратегия: Resonate Strategies
MOMO Group (агентство)
Креативный директор: Антон Суслов Копирайтер: Иван Новиков Музыка: МУЗОФИС
Профсоюз (продакшн)
Режиссер: Michal Sablinski Продюсер: Антон Андронов
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