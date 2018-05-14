Опальный чиновник Багаряков с семьёй снял клип и спел культовую песню о Великой Отечественной

Бывший первый замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков вместе с семьёй снялся в клипе на песню «Москвичи». Он, его жена и дети исполнили по несколько строк культовой песни о Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой. От классического исполнения версия Багаряковых отличается агрессивными гитарными рифами.

«Не судите строго, — написал на свой странице в соцсети Багаряков. — В таком амплуа мы все, кроме старшей дочери, практически впервые. Долго монтировали и не успели к 9 Мая. В эфир попали только двое старших, а трое малышей пока на скамейке запасных».