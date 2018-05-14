Участники проекта «Лето Побед» узнают об основах бизнеса

Для участников старшей группы детско-юношеского клуба «Лето Побед» в Музее Победы будут организованы бизнес-тренинги. На занятиях им расскажут о навыках ведения переговоров и искусстве рекламы.

«Мы хотим весело и интересно рассказать ребятам про бизнес. Это пересекается с нашей игровой направленностью и с самой идеей клуба, который готовит лидеров для нашей страны. Занятия будут длиться 1,5-2 часа. Уже разработаны несколько тем, — рассказал бизнес-тренер, представитель московского центра переговоров Олег Кольчурин. — Первая тема «Переговоры». Они бывают с учителями, с родителями, между собой. Договориться, например, кто сколько платит за день рождения — это тоже переговоры».

Вторая тема — «Технология изготовления рекламных роликов». На этом занятии ребятам расскажут про важность эмоций, которые закладываются в сюжет при изготовлении рекламы. Участники детского клуба узнают об эмоциональном интеллекте — EQ — и научатся создавать успешные ролики.

Также запланирована встреча с одним из спикеров всероссийского форума «Селигер», который проведет тренинг-семинар «Будущее вашего проекта туманно».

Городской клуб «Лето Побед» откроется в Музее Победы в июне. Его участниками могут стать школьники в возрасте от 10 лет. Подробную информацию можно получить в на сайте музея, а также по телефону 8-499-449-81-69.