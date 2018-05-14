Фестиваль березового сока прошел во Всеволожске

12 мая в микрорайоне Южный города Всеволожска прошел традиционный районный фестиваль «Березовый сок». Как отметила заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова , основная цель праздника — возрождение русской культуры и народных традиций.

С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратилась заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по социальному развитию Елена Ивановна Фролова. Она пожелала всем хорошего настроения и отметила, что основная цель фестиваля — возрождение русской культуры и русских традиций.

На празднике выступили более 30 коллективов творческой самодеятельности со всего Всеволожского района. Гостям предлагали попробовать березовый сок и принять участие в традиционных русских забавах. Также, в рамках фестиваля были организованы выставки мастеров художественных промыслов, представивших изделия декоративно-прикладного и художественного творчества.

На III мировом дегустационном конкурсе, который проходил в рамках фестиваля, посетители праздника вовсю пробовали березовые сиропы из США, Канады и России, а также пили березовый сок.