Денис Мантуров открыл выставку «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»

С 14 по 18 мая 2018 года в г. Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» проходит 19-ая Международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности — „Металлообработка — 2018“, которая является ключевым событием в области станкостроения и металлообрабатывающего оборудования. В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров

В своей вступительной речи и.о. главы Минпромторга России обратил внимание на большое число новинок на выставке, имеющих российское происхождение, что является следствием тех позитивных процессов, которые происходят в отрасли в последние годы.

На протяжении четырех лет станкоинструментальная промышленность в нашей стране демонстрирует рост объемов производства, что позволяет успешно продвигаться по линии импортозамещения

подчеркнул Денис Мантуров.

Он рассказал, что за последнее время эффективно заработали программы Фонда развития промышленности (»Станкостроение» и «Комплектующие изделия»), инструменты поддержки через НИОКР, а также поддержка на производство и реализацию пилотных партий нового оборудования.

Мы должны быть нацелены не только на освоение внутреннего рынка, хотя у нас он достаточно емкий и наши иностранные партнеры заинтересованы в его освоении. Но мы ставим более амбициозные задачи — разработку новых модификаций станкоинструментальной продукции для поставки на внешние рынки: не только ближнего, но и дальнего зарубежья

заключил и.о. Министра.

После окончания церемонии открытия и.о. главы Минпромторга ознакомился с выставочной экспозицией «Российское инновационное станкостроение» и посетил стенды АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров», АО «Концерн „Калашников“ ОАО „Ковровский электромеханический завод“ , ЗАО „Липецкое станкостроительное предприятие“, ООО „СТАН“ и др. В целом российская экспозиция представлена более 500 ведущими станкостроительными предприятиями, продукция которых успешно конкурирует с иностранными разработками.

Кроме того, Денис Мантуров осмотрел часть выставочного пространства немецко-японского концерна DMG MORI, на которой были представлены станки Ульяновского станкостроительного завода, и пообщался с председателем Правления концерна Кристианом Тёнесом.

Справочно:

»Металлообработка» — это крупнейший в России выставочный проект в области обработки материалов, отражающий все мировые тенденции развития фондообразующих отраслей, демонстрируя новейшие технологии, оборудование, инновационные системы, а также технические особенности и преимущества современного высокотехнологичного оборудования.

Выставка имеет сертификат Всемирной Ассоциацией выставочной индустрии (UFI) и пользуется поддержкой международных отраслевых союзов ведущих промышленно развитых стран.

В 2018 году более 1000 экспонентов из 33 стран мира на выставочной площади более 80 000 кв. м продемонстрируют интеллектуальные станочные системы, высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование нового поколения, широкую номенклатуру комплектующих и инструментов.