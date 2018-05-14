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Журнал «Телесемь» устроил в Самаре большой семейный праздник
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Журнал «Телесемь» устроил в Самаре большой семейный праздник 

ТРК Губерния 1 час назад
В минувшую субботу журнал «Телесемь» организовал в микрорайоне Крутые Ключи большой семейный праздник, на котором было и вкусно, и весело, и интересно. Поучаствовала в майских гуляниях и наша съемочная группа.
Анимация для малышей и дегустация мясных продуктов для взрослых, зажигательные концертные номера для любителей потанцевать и выставка оружия и военной техники для знатоков истории. Здесь каждому нашлось свое занятие. Журнал «Телесемь» славится акциями и конкурсами. Вот и на этом празднике подвели итоги двух недавних. Первый — «Яркая весна, яркие эмоции» на самую эмоциональную фотографию ребенка. Победители получили призы, из их работ сделали выставку. Вторым стал конкурс на лучший шашлык.
Шашлык финалисты готовят прямо во время праздника — подтасовки исключены! Команда «Жареный бочок» творчески подошла не только к приготовлению и оформлению блюда, но и к поварской одежде. Свой фирменный секрет шашлыка конкурсанты выдать отказались.
Призы получили не только участники конкурса. Для первых 500 человек-гостей праздника провели лотерею с ценными подарками.
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