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В Москве от удара током погиб подросток, который залез на крышу электрички
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В Москве от удара током погиб подросток, который залез на крышу электрички 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подросток-зацепер погиб от удара током, забравшись на вагон электрички, начала проверка, сообщила пресс-служба Московского СУ на транспорте СК России.
Согласно сообщению, 14 мая трое подростков ехали на электричке от станции Москва — Киевская до станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги.
"Примерно в 20 часов 55 минут, в пути следования несовершеннолетний 2003 года рождения достал имеющиеся при нем перчатки и через межвагонное пространство проник на крышу электропоезда сообщением Москва — Малоярославец, где впоследствии получил электротравму", — говорится в сообщении.
Бригада скорой, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть подростка, отмечается в сообщении. Следователи начали проверку.
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