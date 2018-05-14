Сериал «Сиделка»: новая интрига от телеканала «Россия»

Почувствовать себя настоящим детективом сможет каждый, кто внимательно присмотрится к новой остросюжетной премьере телеканала «Россия 1»: 16-серийная драма «Сиделка», несмотря на безобидное название, уже с первого эпизода закрутит сюжетную спираль, в которой главная героиня — несправедливо уволенная учительница — устраивается на работу в богатый, но полный тайн и интриг особняк.

Эта история начинается как сказка о Золушке. После досадного увольнения Кате предлагают работать сиделкой у умирающего миллионера. «Она, действительно, искренне относится к Анатолию Павловичу, к человеку, у которого работает сиделкой, очень искренне хочет ему помочь — максимально оживить его что ли на то время, которое ему отведено», — рассказывает актриса Александра Власова.

В процессе выясняется, что у благополучной и дружной с виду семьи на самом деле — целый ряд скелетов в шкафу. «Я пытаюсь найти в женщине всегда эту надломленность, что заставляет ее совершать те или другие поступки, что ее сподвигает к тому, чтобы она поступала практически аморально», — отмечает актриса Регина Мянник

Персонажи, вхожие в этот дом, тоже оказываются не теми, за кого себя выдают. Например, друг семьи Клишин, которого играет заслуженный артист РФ Сергей Жигунов

Самое интересное, что отец семейства на самом деле не в коме: он скрывается от родных. Катя же превращается в невольного участника семейной драмы. «Мой герой — благородный разбойник, такой мечта всех мальчишек: добрый, честный, человек без второго плана какого-то негативного, прямолинейный, открытый, добродушный», — говорит актер Илья Акинтьев.

"Лихо закрученный сюжет, в ходе которого зрители становятся свидетелями погони, взрыва, похищения и таинственных исчезновений, а героиня, чтобы распутать семейную головоломку, из сиделки превращается в детектива, — добавляет режиссер Станислав Назиров . — Есть и мелодрама, и драма, и детектив, и триллер даже есть немного".