Почему цензоры в 1942 году запретили военную песню «Землянка»

Уже в наши дни даже совсем молодые люди, услышав первую строку этой песни: «Бьется в тесной печурке огонь», обязательно подхватят: «На поленьях смола, как слеза». А уж в военные годы «Землянку» знал каждый от начала и до конца. Однако, несмотря на популярность, в 1942 году песня вдруг исчезла из радиоэфира.

4 шага

Автором текста знаменитой песни стал поэт и журналист Алексей Сурков . В период Великой Отечественной войны Алексей Александрович работал корреспондентом ежедневного издания «Красноармейская правда»и центральной газеты министерства обороны «Красная звезда». Он принимал участие в обороне Москвы и сражался на территории Белоруссии.

В ноябре 1941 года по заданию Политуправления Алексей Сурков отправился в Московскую область. Там неподалеку от города Истры корреспондент заодно со штабом гвардейского полка оказался во вражеском окружении. Сурков смог добраться до своих вполне благополучно. Пострадала от осколков разрывавшихся рядом снарядов только его шинель. Вот тогда-то поэт и произнес слова о том, что «до смерти было 4 шага», которые впоследствии стали одной из строк «Землянки». Причем, именно эти «4 шага» и стали причиной запрета песни.

Песня в письме

После боя уставшие солдаты, среди которых, конечно, находился и корреспондент, устроились в землянке для того, чтобы отдохнуть и выспаться после тяжелого боя. Однако Алексею Суркову не спалось. Он должен был написать репортаж для газеты, но в голову приходили только стихи. И он, не в силах себя преодолеть, набросал несколько строк на бумаге, а после отправил их по почте своей жене. Так родилась знаменитая «Землянка».

В следующем 1942 году к Суркову обратился композитор Константин Листов . Ему срочно нужны были хорошие стихи для того, чтобы сделать из них песню. Алексей Александрович вспомнил о «Землянке» и поделился сочинением с Листовым. Примерно через месяц новая песня появилась на страницах газеты «Комсомольская правда»

Запрет «Землянки»

«Землянка» очень полюбилась фронтовикам и труженикам тыла, но песня вдруг перестала звучать из репродукторов, а грампластинки с ней изъяли из продажи. Оказалось, что текст не понравился представителям цензуры, а именно строка про смерть, до которой «4 шага». По мнению руководства, эти слова звучали как-то слишком пессимистично, в то время как творчество в военные годы должно было быть направлено на поднятие боевого духа.

Но солдаты уже успели выучить «Землянку» наизусть. Да и исполнители, среди которых была и знаменитая Лидия Русланова , вопреки запретам все равно исполняли песню на многочисленных концертах, организованных специально для бойцов Красной Армии.

Алексею Суркову предложили переделать текст, но поэт наотрез отказался это делать. Цензорам ничего не оставалось, как признать свое поражение.

В конце 90-х годов в деревне под названием Кашино, неподалеку от Истры, там, где и были написаны первые строки «Землянки», установили памятную доску с текстом и нотами так полюбившейся фронтовикам песни.