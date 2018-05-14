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Торжественные линейки к годовщине Победы прошли в Войковском
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Торжественные линейки к годовщине Победы прошли в Войковском 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Торжественные линейки были организованы у стелы Зои и Александра Космодемьянских и мемориальной доски работникам книготорговли, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Войковском. Участие в них приняли воспитанники отделений Политехнического колледжа имени Годовикова.
— Наша страна отмечает один из самых значительных праздников — День Победы, — сказали в администрации образовательного учреждения. — Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. Тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь, вспомнили ученики 5–11 классов.
Минутой молчания дети и подростки почтили память солдат. (ео)
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