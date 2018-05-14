В Народном парке у Святого озера отпраздновали День Победы

В День Победы в парке у Святого озера состоялся грандиозный праздник. В его рамках состоялось шествие Бессмертного полка, возложение цветов к стеле, концерт и мастер-классы.

Задолго до начала праздника в парке начали работать аттракционы и мастер-классы — для тех жителей Косино-Ухтомского, кто решил весь день провести в парке. Мастер-классы в основном были ориентированы на детей — это и создание поздравительных открыток, и небольших флажков с голубем мира. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины о районе — их подготовили члены Молодежной палаты. Желающих катали на лошадях, а спортсмены-любители демонстрировали хорошую физическую подготовку на силовых аттракционах. Работала полевая кухня, где можно было отведать гречневой каши с тушенкой. За порядком следила полиция, дежурили машины «скорой помощи».

У стелы «Слава Защитникам Отечества» в почетном карауле — кадеты школ района. На трибуне — руководители района, настоятель Храма Пресвятой Богородицы в Косино отец Димитрий, заместитель председателя Совета Российского Союза ветеранов Афганистана района Косино-Ухтомский Андрей Мура, председатель районного Совета ветеранов Виктор Логинов

Митинг открыл глава управы района Косино-Ухтомский Роман Балдуев. «Сегодня мы вспоминаем, как тяжело далась Победа, —

сказал Роман Юрьевич, обращаясь к ветеранам, — и мы гордимся вами. Никто не забыт, ничто не забыто».

После минуты молчания все участники праздника возложили цветы к стеле «Слава Защитникам Отечества».

Затем начался праздничный концерт, в котором свое мастерство показали кадеты школы №2036, ветераны, школьники и воспитанники досуговых центров, профессиональные коллективы — «Серебряные крылья», «Совечера», кавер-группа «Жар-птица».